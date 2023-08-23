Во время масштабных обысков в военкоматах правоохранители изъяли более 10 000 медицинских дел
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время 200 одновременных обысков территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий правоохранители изъяли более 10 000 медицинских дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Цитата
“По результатам проведения следственных действий по месту расположения МСЭК и ВВК, в помещениях ТЦК и по месту жительства причастных к «схемам» лиц полицейские изъяли более 10 000 личных медицинских дел, журналы регистрации лиц, прошедших и проходящих комиссии, и т.д.”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что основанием проведения масштабных обысков стали выявленные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица. За вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе.
Все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность их получения, указали в Нацполиции.
Также действиям служащих и гражданских лиц, которые стали псевдобольными или получили псевдоинвалидность, будет дана правовая квалификация.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что правоохранители проводят более 200 одновременных обысков территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий на территории всего государств.