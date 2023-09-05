У и.о. мера Чернигова СБУ проводит обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в своем телеграмм-канале сообщил, что у него дома СБУ проводит обыски, пишет УНН.
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«У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру», — написал Ломако.
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Он добавил, что СБУ, вероятно, будет искать трансформатор, который Чернигов закупил в прошлом году.
Обыски проводят, как пишет Ломако, на основании решения Шевченковского суда Киева.
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