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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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У и.о. мера Чернигова СБУ проводит обыски

У и.о. мера Чернигова СБУ проводит обыски

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в своем телеграмм-канале сообщил, что у него дома СБУ проводит обыски, пишет УНН.

Цитата

«У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру», — написал Ломако.

Детали

Он добавил, что СБУ, вероятно, будет искать трансформатор, который Чернигов закупил в прошлом году. 

Обыски проводят, как пишет Ломако, на основании решения Шевченковского суда Киева.

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