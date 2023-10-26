В.о. міського голови Чернігова повідомляє про нові обшуки у нього
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако у своєму Telegram -каналі повідомив, що до нього додому прийшли представники ДБР проводити обшуки, пише УНН.
Цитата
«Ломляться до квартири з обшуком. ДБР», - написав Ломако.
Доповнення
Це вже не перші обшуки правоохоронців у Олександра Ломако. 5 вересня СБУ проводила обшуки у його будинку.
В СБУ тоді повідомили, що проводять слідчі заходи у межах раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. У тому числі в Ломака.