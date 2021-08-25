И.о. мэра Харькова Терехов наградил своих охранников ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов наградил от имени Харьковского городского совета своих личных охранников, которые ранее напали на журналиста Илью Колтунова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил харьковский журналист Дмитрий Коган, передает УНН.
Цитата:
"Господин Терехов, а какой весомый вклад в развитие Харькова внесли эти два человека, которые были среди почетных гостей на праздничном приеме и получили благодарности вместе с ветеранами, ликвидаторами аварии на ЧАЭС, промышленниками и врачами", - написал он.
Журналист добавляет, что таким вопросом задается не только он, но и все харьковчане.
"Я просто хочу знать, за что мы, община Харькова, поблагодарила ваших охранников и будут ли номинированы на какие-то другие отличия ваш парикмахер, домработница или водитель?" - резюмировал Коган.
В комментариях местная жительница Яна Иванова добавляет, что такой прецедент в виде "награды своих" - уже не в первый раз и предлагает проверить деятельность чиновников и их детей. Ведь это очень странно, когда дети чиновников живут роскошной жизнью, что не в состоянии себе обеспечить.
"Старший сын Терехова Игоря Александровича - Господин Николай, до марта 2020-го был начальником коммунальной службы харьковского предприятия, неоднократно выигрывавшего тендеры на проведение ремонтных работ. Для понимания масштаба. Более 80% ремонтных работ по всему Харькову должна была выполнить служба под руководством Николая Терехова. Как же работает эта схема выигрыша тендеров? Объявляют тендер и выделяют деньги на ремонт наших с вами домов. И коммунальное предприятие помогает выиграть деньги Николаю Техерову и ангельскими глазками, просто через кассу своих посредников, проводят деньги и забирают их себе. А наши с вами подъезды как были в руинах, так в них и остаются. Как вам такое отношение? Знали об этом?" - написала жительница Харькова.