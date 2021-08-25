В.о. мера Харкова Терехов нагородив своїх охоронців до Дня Незалежності

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Тимчасовий виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов нагородив від імені Харківської міської ради своїх особистих охоронців, які раніше напали на журналіста Іллю Колтунова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив харківський журналіст Дмитро Коган, передає УНН.

Цитата:

“Пане Терехов, а який вагомий внесок у розвиток Харкова внесли ці дві особи, які були серед почесних гостей на святковому прийомі та отримали подяки разом з ветеранами, ліквідаторами аварії на ЧАЕС, промисловцями та лікарями”, — написав він.

Журналіст додає, що таким питанням задається не тільки він, а й всі харківчани.

“Я просто хочу знати, за що ми, громада Харкова, подякувала вашим охоронцям і чи будуть номіновані на якісь інші відзнаки ваш перукар, хатня робітниця чи водій?” — резюмував Коган.

У коментарях місцева жителька Яна Іванова додає, що такий прецедент у вигляді “нагороди своїх” - вже не вперше та пропонує перевірити діяльність чиновників і їхніх дітей. Адже це дуже дивно, коли діти чиновників живуть розкішним життям, яке не в змозі собі забезпечити.

“Старший син Терехова Ігоря Олександровича — Пан Микола, до березня 2020 був начальником комунальної служби харківського підприємства, яке неодноразово вигравало тендери на проведення ремонтних робіт. Для розуміння масштабу. Більше ніж 80% ремонтних робіт по всьому Харкову повинна була виконати служба під керівництвом Миколи Терехова. Як же працює ця схема виграшу тендерів? Оголошують тендер і виділяють гроші на ремонт наших з вами будинків. І комунальне підприємство допомагає виграти гроші Миколі Техерову і ангельськими очками, просто через касу своїх посередників, проводять гроші і забирають їх собі. А наші з вами під’їзди як були в руїнах, так в них і залишаються. Як вам таке ставлення? Знали про це?” — написала жителька Харкова.

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