В.о. мера Харкова Терехов нагородив своїх охоронців до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Тимчасовий виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов нагородив від імені Харківської міської ради своїх особистих охоронців, які раніше напали на журналіста Іллю Колтунова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив харківський журналіст Дмитро Коган, передає УНН.
Цитата:
“Пане Терехов, а який вагомий внесок у розвиток Харкова внесли ці дві особи, які були серед почесних гостей на святковому прийомі та отримали подяки разом з ветеранами, ліквідаторами аварії на ЧАЕС, промисловцями та лікарями”, — написав він.
Журналіст додає, що таким питанням задається не тільки він, а й всі харківчани.
“Я просто хочу знати, за що ми, громада Харкова, подякувала вашим охоронцям і чи будуть номіновані на якісь інші відзнаки ваш перукар, хатня робітниця чи водій?” — резюмував Коган.
У коментарях місцева жителька Яна Іванова додає, що такий прецедент у вигляді “нагороди своїх” - вже не вперше та пропонує перевірити діяльність чиновників і їхніх дітей. Адже це дуже дивно, коли діти чиновників живуть розкішним життям, яке не в змозі собі забезпечити.
“Старший син Терехова Ігоря Олександровича — Пан Микола, до березня 2020 був начальником комунальної служби харківського підприємства, яке неодноразово вигравало тендери на проведення ремонтних робіт. Для розуміння масштабу. Більше ніж 80% ремонтних робіт по всьому Харкову повинна була виконати служба під керівництвом Миколи Терехова. Як же працює ця схема виграшу тендерів? Оголошують тендер і виділяють гроші на ремонт наших з вами будинків. І комунальне підприємство допомагає виграти гроші Миколі Техерову і ангельськими очками, просто через касу своїх посередників, проводять гроші і забирають їх собі. А наші з вами під’їзди як були в руїнах, так в них і залишаються. Як вам таке ставлення? Знали про це?” — написала жителька Харкова.