И.о. главы Фонда госимущества назначили Д.Парфененко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Исполняющим обязанности главы Фонда государственного имущества Украины назначили Дмитрия Парфененко. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает УНН.
"Приказом ФГИУ от 18.04.2017 №236-к исполняющим обязанности главы Фонда государственного имущества Украины назначен Парфененко Дмитрия Николаевича", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Д.Парфененко является первым заместителем председателя Фонда, и обязанности руководителя Фонда будет выполнять до назначения Председателя ФГИУ в установленном законодательством порядке.
Напомним, 13 апреля 2017 Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Игоря Белоуса с должности главы Фонда государственного имущества.