В.о. голови Фонду держмайна призначили Д.Парфененка

“Наказом ФДМУ від 18.04.2017 № 236-к виконуючим обов’язки Голови Фонду державного майна України призначено Парфененка Дмитра Миколайовича”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Д.Парфененко є першим заступником голови Фонду, і обов‘язки керівника Фонду виконуватиме до призначення Голови ФДМУ в установленому законодавством порядку.

Нагадаємо, 13 квітня 2017 року Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.