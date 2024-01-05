В Нью-Йорке 24 человека пострадали в результате столкновения в метро

По меньшей мере 24 человека пострадали при столкновении двух поездов в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на пожарный департамент города, передает УНН.

Детали

Поезда столкнулись на одной из станций в районе Манхэттена. Поезд, вышедший из строя, врезался в другой, после чего тот сошел с рельсов.

Пожарные отреагировали на инцидент в течение трех минут, они отключили электричество на путях и начали процесс эвакуации.

По информации NBC New York, пострадавшие получили легкие травмы, им оказывается необходимая помощь в больницах. Еще 300 человек, которые находились в поезде, сошедшем с рельсов, были эвакуированы.

Столкновение привело к серьезным сбоям в работе метро, на большом участке Манхэттена движение поездов было остановлено.

В школе Айовы в США во время стрельбы погиб шестиклассник во время стрельбы