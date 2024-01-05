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У Нью-Йорку 24 людини постраждали в результаті зіткнення в метро

У Нью-Йорку 24 людини постраждали в результаті зіткнення в метро

Київ • УНН

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У нью-йоркському метро зіткнулися два потяги, в результаті чого 24 людини отримали поранення, що спричинило серйозні перебої в роботі транспорту на Манхеттені.

Щонайменше 24 особи постраждали під час зіткнення двох поїздів у метро Нью-Йорка, повідомляє телеканал NBC New York з посиланням на пожежний департамент міста, передає УНН.

Деталі

Потяги зіткнулися на одній із станцій у районі Манхеттена. Потяг, що вийшов з ладу, врізався в інший, після чого той зійшов з рейок.

Пожежники відреагували на інцидент протягом трьох хвилин, вони відключили електрику на коліях та розпочали процес евакуації.

За інформацією NBC New York, постраждалі отримали легкі травми, їм надається необхідна допомога у лікарнях. Ще 300 людей, які перебували у поїзді, що зійшов з рейок, було евакуйовано.

Зіткнення призвело до серйозних збоїв у роботі метро, на великій ділянці Манхеттена рух поїздів було зупинено.

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