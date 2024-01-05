У школі Айови у США під час стрілянини загинув шестикласник

У США внаслідок стрілянини у школі загинув шестикласник. За даними агентства Reuters, ймовірним злочинцем був 17-річний учень середньої школи. Постраждали четверо учнів і працівник школи, передає УНН.

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В Айові у США в четвер вранці 17-річний учень відкрив стрілянину у перший день занять після канікул. Поліція знайшла його мертвим із, очевидно, вогнепальним пораненням, нанесеним собі.

Поліція також виявила саморобний вибуховий пристрій під час обшуку в середній школі.

Напад стався відразу після 7:30 ранку за місцевим часом, до того, як більшість школярів і викладачів увійшли до будівлі.

Нападник був озброєний помповою рушницею та пістолетом, і під час стрілянини він зробив кілька постів у соціальних мережах. Мотиви нападу з'ясовуються.

У США сталася стрілянина, є загиблі та поранені