У школі Айови у США під час стрілянини загинув шестикласник
Київ • УНН
17-річний студент убив шестикласника і поранив чотирьох під час стрілянини в школі штату Айова, залишивши після себе саморобний вибуховий пристрій.
У США внаслідок стрілянини у школі загинув шестикласник. За даними агентства Reuters, ймовірним злочинцем був 17-річний учень середньої школи. Постраждали четверо учнів і працівник школи, передає УНН.
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В Айові у США в четвер вранці 17-річний учень відкрив стрілянину у перший день занять після канікул. Поліція знайшла його мертвим із, очевидно, вогнепальним пораненням, нанесеним собі.
Поліція також виявила саморобний вибуховий пристрій під час обшуку в середній школі.
Напад стався відразу після 7:30 ранку за місцевим часом, до того, як більшість школярів і викладачів увійшли до будівлі.
Нападник був озброєний помповою рушницею та пістолетом, і під час стрілянини він зробив кілька постів у соціальних мережах. Мотиви нападу з'ясовуються.
У США сталася стрілянина, є загиблі та поранені31.01.23, 05:59 • 1059251 перегляд