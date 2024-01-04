В школе Айовы в США во время стрельбы погиб шестиклассник во время стрельбы

В США в результате стрельбы в школе погиб шестиклассник. По данным агентства Reuters, вероятным преступником был 17-летний ученик средней школы. Пострадали четверо учеников и работник школы, передает УНН.

Детали

В Айове в США в четверг утром 17-летний ученик открыл стрельбу в первый день занятий после каникул. Полиция нашла его мертвым с, очевидно, огнестрельным ранением, нанесенным себе.

Полиция также обнаружила самодельное взрывное устройство во время обыска в средней школе.

Нападение произошло сразу после 7:30 утра по местному времени, до того, как большинство школьников и преподавателей вошли в здание.

Нападавший был вооружен помповым ружьем и пистолетом, и во время стрельбы он сделал несколько постов в социальных сетях. Мотивы нападения выясняются.

В США произошла стрельба, есть погибшие и раненые