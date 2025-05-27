В Новой Зеландии подросток погиб в игре из тренда в соцсетях

В Новой Зеландии подросток погиб во время игры, которая происходит от регби - ее участники бегут друг на друга лоб в лоб без защитного снаряжения, сообщает AFP со ссылкой на полицию, пишет УНН.

Детали

Подпитываемое социальными сетями и иногда разыгрываемое перед большой толпой, соревнование "пробеги прямо" (run-it-straight) охватило Новую Зеландию и Австралию. Организованные соревнования по бегу по прямой предлагают тысячи долларов призовых, но эта тенденция вызывает опасения по поводу сотрясения мозга и других серьезных травм.

На Северном острове Новой Зеландии умер 19-летний парень, который играл в эту игру с друзьями на выходных, говорится в заявлении полиции.

"Парень получил серьезную черепно-мозговую травму во время игры и был доставлен друзьями в больницу. К сожалению, он умер в больнице в ночь на понедельник. Мы призываем всех, кто думает об участии в подобных играх или мероприятиях, учитывать значительные риски для безопасности и травм", - сказал инспектор полиции Росс Грэнтэм.

По словам Грэнтэма, подросток принимал участие в "импровизированной игре с друзьями", а не в запланированном мероприятии.

"Игра, в которую играла группа друзей, была основана на тренде, возникшем в социальных сетях, когда участники соревнуются в полноконтактных столкновениях без защитного снаряжения", - сообщили в полиции.

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Организованные соревнования по бегу наперегонки привлекли внимание бывших профессиональных регбистов. Бывший вингер "Лестера", "Монпелье" и сборной Фиджи Немани Надоло был звездным участником одного из таких мероприятий в начале этого года.

Эксперты сравнивают это увлечение с боевыми видами спорта, предупреждая, что участники сталкиваются с серьезными рисками сотрясения мозга. Одно из организованных соревнований в Австралии описало это как "самый жестокий в мире новый вид спорта столкновений".

По словам организаторов соревнований, в процессе игры два бегуна нападают друг на друга с расстояния 20 метров друг от друга.

Соревнования по бегу по прямой в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде были ненадолго остановлены на прошлой неделе, когда участник начал биться в конвульсиях на земле, сообщают местные СМИ. Благотворительная организация Headway, занимающаяся проблемами черепно-мозговых травм, осудила эти соревнования.

"Есть несколько ужасных и действительно тревожных видео. Мы видим, как у людей начинаются припадки, люди имеют очевидные черепно-мозговые травмы", - сказала исполнительный директор организации Стейси Моубрей в интервью национальному вещателю Радио Новая Зеландия.

Регби и другие виды спорта борются с новыми доказательствами, связывающими контакт головой с дегенеративными заболеваниями мозга.

Известно, что хроническая травматическая энцефалопатия, или ХТЭ, вызывает агрессивное настроение, деменцию и депрессию. Травмы от ударов головой также связаны с другими расстройствами, такими как заболевание двигательных нейронов, ранняя деменция, эпилепсия и болезнь Паркинсона.