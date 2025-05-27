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У Новій Зеландії підліток загинув у грі з тренду в соцмережах

Київ • УНН

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19-річний хлопець помер від черепно-мозкової травми, отриманої під час гри з друзями у "пробіжи прямо". Ця гра, що стала популярною в соцмережах, передбачає зіткнення лоб в лоб без захисного спорядження.

У Новій Зеландії підліток загинув у грі з тренду в соцмережах

У Новій Зеландії підліток загинув під час гри, яка походить від регбі - її учасники біжать один на одного лоб в лоб без захисного спорядження, повідомляє AFP з посиланням на поліцію, пише УНН.

Деталі

Підживлюване соціальними мережами і іноді розігруване перед великим натовпом, змагання "пробіжи прямо" (run-it-straight) охопило Нову Зеландію і Австралію. Організовані змагання з бігу по прямій пропонують тисячі доларів призових, але ця тенденція викликає побоювання щодо струсу мозку та інших серйозних травм.

На Північному острові Нової Зеландії помер 19-річний хлопець, який грав у цю гру з друзями на вихідних, ідеться у заяві поліції.

"Хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму під час гри і був доставлений друзями в лікарню. На жаль, він помер у лікарні в ніч на понеділок. Ми закликаємо всіх, хто думає про участь у подібних іграх або заходах, враховувати значні ризики для безпеки і травм", - сказав інспектор поліції Росс Грентгем.

За словами Грентгема, підліток брав участь в "імпровізованій грі з друзями", а не в запланованому заході.

"Гра, у яку грала група друзів, була заснована на тренді, що виникла в соціальних мережах, коли учасники змагаються в повноконтактних зіткненнях без захисного спорядження", - повідомили в поліції.

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Організовані змагання з бігу наввипередки привернули увагу колишніх професійних регбістів. Колишній вінгер "Лестера", "Монпельє" та збірної Фіджі Немані Надоло був зірковим учасником одного з таких заходів на початку цього року.

Експерти порівнюють це захоплення з бойовими видами спорту, попереджаючи, що учасники стикаються з серйозними ризиками струсу мозку. Одне з організованих змагань в Австралії описало це як "найжорстокіший у світі новий вид спорту зіткнень".

За словами організаторів змагань, у процесі гри два бігуни нападають один на одного з відстані 20 метрів один від одного.

Змагання з бігу по прямій в найбільшому місті Нової Зеландії Окленді були ненадовго зупинені минулого тижня, коли учасник почав битися в конвульсіях на землі, повідомляють місцеві ЗМІ. Благодійна організація Headway, що займається проблемами черепно-мозкових травм, засудила ці змагання.

"Є кілька жахливих і дійсно тривожних відео. Ми бачимо, як у людей починаються припадки, люди мають очевидні черепно-мозкові травми", - сказала виконавчий директор організації Стейсі Моубрей в інтерв'ю національному мовнику Радіо Нова Зеландія.

Регбі та інші види спорту борються з новими доказами, що пов'язують контакт головою з дегенеративними захворюваннями мозку.

Відомо, що хронічна травматична енцефалопатія, або ХТЕ, викликає агресивний настрій, деменцію і депресію. Травми від ударів головою також пов'язані з іншими розладами, такими як захворювання рухових нейронів, рання деменція, епілепсія та хвороба Паркінсона.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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