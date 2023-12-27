В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС
Киев • УНН
920 спасателей и 240 единиц техники будут дежурить в Киеве на Новый год, ГСЧС готова к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, включая угрозы со стороны россии.
Во время того, как киевляне будут праздновать Новый год, на круглосуточном дежурстве будут находиться 920 спасателей и 240 единиц спецтехники. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондентка УНН.
В киевском гарнизоне на дежурстве будет находиться 920 человек и 240 единиц техники. Еще более 500 человек находится в резерве. То есть мы готовы к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, вызванных как погодными условиями, так и, конечно, российской федерацией
Детали
На праздничные дни ГСЧС не ожидает резкого ухудшения погодных условий. Пока нет штормовых предупреждений, так что единственное, что может быть, - это снеголавинная опасность в горах, сообщил Хорунжий.
Напомним
В целом в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве в новогоднюю ночь будет находиться более 7 тысяч человек и 2200 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации возможно усиление сил и средств ГСЧС до 11400 человек и почти 5 тысяч единиц спецтехники.
В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС
920 спасателей и 240 единиц техники будут дежурить в Киеве на Новый год, ГСЧС готова к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, включая угрозы со стороны россии.
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