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В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 12:08  •  11273 просмотра

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920 спасателей и 240 единиц техники будут дежурить в Киеве на Новый год, ГСЧС готова к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, включая угрозы со стороны россии.

Во время того, как киевляне будут праздновать Новый год, на круглосуточном дежурстве будут находиться 920 спасателей и 240 единиц спецтехники. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

В киевском гарнизоне на дежурстве будет находиться 920 человек и 240 единиц техники. Еще более 500 человек находится в резерве. То есть мы готовы к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, вызванных как погодными условиями, так и, конечно, российской федерацией

- сказал Александр Хорунжий.

Детали

На праздничные дни ГСЧС не ожидает резкого ухудшения погодных условий. Пока нет штормовых предупреждений, так что единственное, что может быть, - это снеголавинная опасность в горах, сообщил Хорунжий.

Напомним

В целом в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве в новогоднюю ночь будет находиться более 7 тысяч человек и 2200 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации возможно усиление сил и средств ГСЧС до 11400 человек и почти 5 тысяч единиц спецтехники.

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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