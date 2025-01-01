В новогоднюю ночь россияне обстреляли Херсон, ранили женщину
Киев • УНН
В новогоднюю ночь россияне обстреляли Днепровский район Херсона, ранив 46-летнюю женщину. За минувшие сутки атаковано 45 населенных пунктов области, повреждено 37 домов, ранены 5 человек.
Российские войска в новогоднюю ночь ударили по Херсону, есть пострадавший человек, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В полночь российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки 46-летняя женщина, которая находилась в помещении, получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения конечностей", - сообщили в ОВА.
Как указано, женщина под наблюдением врачей. Ее состояние оценивают как средней тяжести.
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 45 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон.
российские военные, по его словам, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 32 частных дома. Также оккупанты изувечили сотовую башню, хозяйственную постройку, гараж и автобус.
Из-за российской агрессии за минувшие сутки, как сообщил Прокудин, 5 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.