У новорічну ніч росіяни обстріляли Херсон, поранили жінку
Київ • УНН
У новорічну ніч росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, поранивши 46-річну жінку. За минулу добу атаковано 45 населених пунктів області, пошкоджено 37 будинків, поранено 5 людей.
Російські війська у новорічну ніч вдарили по Херсону, є постраждала людина, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
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"Опівночі російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 46-річна жінка, яка перебувала у приміщенні, дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення кінцівок", - повідомили в ОВА.
Як вказано, жінка під наглядом лікарів. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 45 населених пунктів Херсонської області, у тому числі Херсон.
російські військові, з його слів, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та автобус.
Через російську агресію за минулу добу, як повідомив Прокудін, 5 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.