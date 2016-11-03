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В.Новинский заявил, что его дело является политическим и полностью сфабрикованным

В.Новинский заявил, что его дело является политическим и полностью сфабрикованным

Киев • УНН

 • 8445 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что его дело является политическим и полностью сфабриковано. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя представление ГПУ о снятии с него депутатской неприкосновенности, передает корреспондент УНН.

"Это дело политически мотивировано, полностью сфабриковано и основывается на показаниях одного человека, в отношении которого тоже уголовное дело должно быть открыто, и, боясь уголовного преследования, он дает ложные показания", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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