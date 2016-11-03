В.Новинський заявив, що його справа є політичною і повністю сфабрикованою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат України Вадим Новинський заявив, що його справа є політичною і повністю сфабриковано. Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи подання ГПУ про зняття з нього депутатської недоторканності, передає кореспондент УНН.
"Ця справа політично мотивована, повністю сфабрикована і грунтується на свідченнях однієї людини, щодо якої має теж кримінальна справа мажє бути відкрита, і, боячись кримінального переслідування, він дає неправдиві свідчення", - наголосив нардеп.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.