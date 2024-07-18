В ночном экспрессе "Запорожье-Ужгород" 16 июля, когда по показаниям пассажиров температура воздуха в вагонах поднялась выше 30 градусов, умерла женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Закарпатье 24.

16 июля в одном из купе внезапно умерла женщина, она ехала в Стрый Львовской области к подруге - сообщает издание.

Отмечается, что одна из попутчиц умершей пассажирки рассказала, что в купе было очень жарко, а кондиционер не работал, а для мокрых и закеханных пассажиров это путешествие стало издевательством. Путешественники рассказали, что температура в некоторых вагонах держалась на уровне выше 30°С.

Как отмечает издание, в поездах есть и механическая вентиляция. Однако, при сильной жаре и нагреве вагонов, она не способна опустить температуру воздуха в таких условиях. К тому же пассажиры рассказывают, что вентиляция в новых вагонах очень плохая.

Несмотря на то, что событие произошло двое суток назад, и общественный резонанс в сети, Укрзализныця официально не прокомментировала и не отреагировала на информацию.

Журналисту УНН в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что комментарий можно получить только через официальный запрос.

Справочно

Ночной экспресс "Запорожье-Ужгород" запустили в декабре 2018 года. Вагоны в этом сообщении прошли капитально-восстановительный ремонт.

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