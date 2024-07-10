Как влияет жара на движение поездов: в Укрзализныце дали разъяснения
Киев • УНН
Из-за высоких летних температур металлические рельсы могут деформироваться, создавая угрозу безопасности, поэтому скорость движения поездов может снижаться.
Летом металлические рельсы на железной дороге порой нагреваются до более 50°С, что может привести к деформации путей. В случае такой температуры, скорость движения поездов уменьшается. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Как указали в УЗ, металлические рельсы порой нагреваются до очень высоких температур (более 50°С). Это может вызвать деформацию путей, а следовательно, серьезную опасность для движения поездов.
Для безопасности пассажиров во время жары железнодорожники устанавливают специальные посты и круглосуточно контролируют температуру рельсов. Также усиливают обследование путей и оперативно ремонтируют поврежденное.
Отмечается, что если температура рельсов более 50°С, то скорость движения поездов уменьшается. Ограничение скорости действует на соответствующих участках в основном с 12 до 18 часов.
Также в Укрзализныце призвали пассажиров учитывать фактор жары из-за того, что не все вагоны поездов имеют кондиционирование. Поэтому советуют позаботиться о достаточном для путешествия запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов.
В Украине прогнозируют жару до +38°9 июля 2024, 03:32 • 17190 просмотров