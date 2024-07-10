Как влияет жара на движение поездов: в Укрзализныце дали разъяснения

Летом металлические рельсы на железной дороге порой нагреваются до более 50°С, что может привести к деформации путей. В случае такой температуры, скорость движения поездов уменьшается. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Как указали в УЗ, металлические рельсы порой нагреваются до очень высоких температур (более 50°С). Это может вызвать деформацию путей, а следовательно, серьезную опасность для движения поездов.

Для безопасности пассажиров во время жары железнодорожники устанавливают специальные посты и круглосуточно контролируют температуру рельсов. Также усиливают обследование путей и оперативно ремонтируют поврежденное.

Отмечается, что если температура рельсов более 50°С, то скорость движения поездов уменьшается. Ограничение скорости действует на соответствующих участках в основном с 12 до 18 часов.

Также в Укрзализныце призвали пассажиров учитывать фактор жары из-за того, что не все вагоны поездов имеют кондиционирование. Поэтому советуют позаботиться о достаточном для путешествия запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов.

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