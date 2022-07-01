В Германии с 2018 по 2020 годы от жары скончались тысячи человек: исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Согласно новому исследованию, опубликованному в пятницу, высокие летние температуры в Германии стали причиной тысяч смертей, связанных с жарой, в период с 2018 по 2020 год. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство dpa.
Детали
Впервые за три года подряд с начала таких исследований в 1992 году была зарегистрирована значительно высокая чрезмерная смертность от жары, пишут исследователи из Института Роберта Коха, немецкого агентства по охране окружающей среды UBA и Немецкой метеорологической службы (DWD) в опубликованном отчете журнале Deutsches Ärzteblatt.
Высокие температуры могут нагружать сердечно-сосудистую систему и усугублять существующие заболевания, такие как респираторные заболевания.
Поскольку жару редко признают непосредственной причиной смерти, авторы исследования использовали для анализа статистические методы.
Лето 2018 года стало вторым самым теплым летом в Германии с момента начала регистрации, с необычно длительным периодом жары и поразительно высокими средненедельными температурами.
В 2018 году было зарегистрировано около 8700 смертей, связанных с жарой, что, по мнению исследователей, было по сравнено с историческими жаркими годами 1994 и 2003 годов, когда ежегодно регистрировалось около 10 000 смертей, связанных с жарой.
По оценкам исследователей, в 2019 году было зарегистрировано 6900 смертей, связанных с жарой, по сравнению с 3700 в 2020 году. В 2021 году не было значительно высокой смертности от причин, связанных с жарой.
В исследовании отмечается, что влияние высоких температур на смертность в Германии в целом несколько снизилось с 1992 года.
"Это указывает на некоторую успешную адаптацию к жаре, такую как поведенческие изменения потребления достаточного количества жидкости, поиска затененных мест или закрытых более прохладных помещений и ношения легкой одежды", - говорится в исследовании.
Однако данные за 2018 год–2020 года показывают, что тепловые явления по-прежнему представляют серьезную угрозу здоровью в Германии, говорят авторы.
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