В Германии с 2018 по 2020 годы от жары скончались тысячи человек: исследование

КИЕВ. 1 июля. УНН. Согласно новому исследованию, опубликованному в пятницу, высокие летние температуры в Германии стали причиной тысяч смертей, связанных с жарой, в период с 2018 по 2020 год. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство dpa.