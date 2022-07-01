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В Німеччині з 2018 по 2020 роки від спеки померли тисячі людей: дослідження

В Німеччині з 2018 по 2020 роки від спеки померли тисячі людей: дослідження

Київ • УНН

 • 268667 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у п'ятницю, високі літні температури в Німеччині стали причиною тисяч смертей, пов'язаних із спекою, у період з 2018 по 2020 рік. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.

Деталі

Вперше за три роки поспіль з початку таких досліджень у 1992 році було зареєстровано значно високу надмірну смертність від спеки, пишуть дослідники з Інституту Роберта Коха, німецького агентства з охорони навколишнього середовища UBA та Німецької метеорологічної служби (DWD) в опублікованому звіті в медичному журналі Deutsches Ärzteblatt.

Високі температури можуть навантажувати серцево-судинну систему та посилювати наявні захворювання, такі як респіраторні захворювання.

Оскільки спеку рідко визнають безпосередньою причиною смерті, автори дослідження використали для аналізу статистичні методи.

Літо 2018 року стало другим найтеплішим літом у Німеччині з моменту початку реєстрації, з незвичайно тривалим періодом спеки та разюче високими середньотижневими температурами.

У 2018 році було зареєстровано близько 8700 смертей, пов'язаних із спекою, що, на думку дослідників, було порівняно з історичними спекотними роками 1994 та 2003 років, коли щорічно реєструвалося близько 10 000 смертей, пов'язаних із спекою.

За оцінками дослідників, у 2019 році було зареєстровано 6900 смертей, пов'язаних із спекою, порівняно з 3700 у 2020 році. У 2021 році не було значно високої смертності від причин, пов'язаних із спекою.

У дослідженні наголошується, що вплив високих температур на смертність у Німеччині загалом трохи знизився з 1992 року.

"Це вказує на деяку успішну адаптацію до спеки, таку як поведінкові зміни щодо споживання достатньої кількості рідини, пошуку затінених місць або закритих прохолодніших приміщень та носіння легкого одягу", - йдеться в дослідженні.

Проте дані за 2018–2020 роки показують, що теплові явища, як і раніше, становлять серйозну загрозу здоров'ю в Німеччині, кажуть автори.

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