Червнева спека в Європі побила кілька рекордів

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У багатьох країнах температура піднялася набагато вище середнього показника червня, в деяких випадках на 20°C. У середу в Норвегії в Банаку була зафіксована температура 32,5°C, що, як повідомляється, є найвищою температурою, яка коли-небудь зареєстрована за Полярним колом у Європі, і значно вище, ніж у середньому за червень (13°C).

У понеділок у Польщі температура досягла 30°C, а в деяких частинах східної Німеччини – 37°C. Червневі температурні рекорди були також побиті у Словенії та Хорватії, а у Боснії та Герцеговині температура була на 0,2°C нижче червневого рекорду в 41°C.

Екстремальна спека також поширилася на Північну Африку, де у понеділок температура в Тунісі зрівнялася з місячним рекордом 48,7°C.

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Японія продовжує страждати від виснажливої ​​спеки, що встановилася по всій території країни. Температура тримається на позначці вище +35 градусів.