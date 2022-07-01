Червнева спека в Європі побила кілька рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Сильна спека на більшій частині території Європи призвела до того, що червневі температурні рекорди побили від Полярного кола до Північної Африки. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
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У багатьох країнах температура піднялася набагато вище середнього показника червня, в деяких випадках на 20°C. У середу в Норвегії в Банаку була зафіксована температура 32,5°C, що, як повідомляється, є найвищою температурою, яка коли-небудь зареєстрована за Полярним колом у Європі, і значно вище, ніж у середньому за червень (13°C).
У понеділок у Польщі температура досягла 30°C, а в деяких частинах східної Німеччини – 37°C. Червневі температурні рекорди були також побиті у Словенії та Хорватії, а у Боснії та Герцеговині температура була на 0,2°C нижче червневого рекорду в 41°C.
Екстремальна спека також поширилася на Північну Африку, де у понеділок температура в Тунісі зрівнялася з місячним рекордом 48,7°C.
Нагадаємо
Японія продовжує страждати від виснажливої спеки, що встановилася по всій території країни. Температура тримається на позначці вище +35 градусів.