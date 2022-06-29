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Япония страдает от сильнейшей жары за последние 150 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. Температура держится на отметке выше +35 градусов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали 

Правительство Японии советует людям, не смотря на нагрузку на энергосистему, использовать кондиционеры во избежание теплового удара, поскольку количество случаев госпитализации растет каждый день. Синоптики предупреждают, что жара продолжится в ближайшие дни.

Цитата

«В Токио пятый день подряд фиксируют температуру выше 35 градусов, что является худшей задокументированной серией жаркой погоды в июне с начала регистрации в 1875 году. Между тем, в городе Исесаки зафиксированы рекордные 40,2°C – самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Японии в июне», – говорится в сообщении.

Как отмечается, июнь обычно считается сезоном дождей в Японии, но Японское метеорологическое агентство (JMA) 27 июня объявило об окончании сезона дождей в Токио и его окрестностях. Объявление, которое сделали на 22 дня раньше обычного, знаменует наиболее раннее окончание сезона дождей с 1951 года.

Дополнение

В конце июня - начале июля в Украине прогнозируется жара, температура местами будет достигать 37 градусов выше нуля.

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