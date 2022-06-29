Японія потерпає від найсильнішої спеки за останні 150 років

Деталі



Уряд Японії радить людям, попри навантаження на енергосистему, використовувати кондиціонери, щоб уникнути теплового удару, оскільки кількість випадків госпіталізації зростає кожного дня. Синоптики попереджають, що спека продовжиться найближчими днями.

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«У Токіо п’ятий день поспіль фвксують температуру вище 35 градусів, що є найгіршою задокументованою серією спекотної погоди в червні з початку реєстрації у 1875 році. Тим часом, у місті Ісесакі зафіксовано рекордні 40,2°C - найвища температура, коли-небудь зареєстрована в Японії в червні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, червень зазвичай вважається сезоном дощів у Японії, але Японське метеорологічне агентство (JMA) 27 червня оголосило про закінчення сезону дощів у Токіо та його околицях. Оголошення, яке зробили на 22 дні раніше, ніж зазвичай, знаменує найбільш раннє закінчення сезону дощів з 1951 року.

Доповнення

Наприкінці червня - на початку липня в Україні прогнозується спека, температура місцями сягатиме 37 градусів вище нуля.