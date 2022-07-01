Июньская жара в Европе побила несколько рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сильная жара на большей части территории Европы привела к тому, что июньские температурные рекорды были побиты от Полярного круга до Северной Африки. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Во многих странах температура поднялась намного выше среднего показателя июня, в некоторых случаях на 20°C. В среду в Норвегии в Банаке была зафиксирована температура 32,5°C, что, как сообщается, является самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной за Полярным кругом в Европе, и значительно выше, чем в среднем за июнь (13°C).
В понедельник в Польше температура достигла 30°C, а в некоторых частях восточной Германии – 37°C. Июньские температурные рекорды были также побиты в Словении и Хорватии, а в Боснии и Герцеговине температура была на 0,2°C ниже июньского рекорда в 41°C.
Экстремальная жара также распространилась на Северную Африку, где в понедельник температура в Тунисе сравнялась с месячным рекордом 48,7°C.
Напомним
Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. Температура держится на отметке выше +35 градусов.