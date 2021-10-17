В Германии разбился вертолет: погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Вертолет потерпел крушение в Германии на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Детали
По данным полиции Хайльбронна, вертолет разбился незадолго до 13 часов в лесном массиве между Штайнбахом и Штюрценхардтом недалеко от Бухен (район Неккар-Оденвальд).
По предварительным данным, погибли три человека.
Есть ли пропавшие без вести и что привело к трагедии, пока не сообщается.
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