В Німеччини розбився вертоліт: загинули три людини

Деталі

За даними поліції Хайльбронна, вертоліт розбився незадовго до 13 години в лісовому масиві між Штайнбахом і Штюрценхардтом недалеко від Бухена (район Неккар-Оденвальд).

За попередніми даними, загинули три людини.

Чи є зниклі безвісти і що призвело до трагедії, поки не повідомляється.

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