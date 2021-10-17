В Німеччини розбився вертоліт: загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Вертоліт зазнав аварії в Німеччині на півночі федеральної землі Баден-Вюртемберг. Про це інформує газета Bild з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
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За даними поліції Хайльбронна, вертоліт розбився незадовго до 13 години в лісовому масиві між Штайнбахом і Штюрценхардтом недалеко від Бухена (район Неккар-Оденвальд).
За попередніми даними, загинули три людини.
Чи є зниклі безвісти і що призвело до трагедії, поки не повідомляється.
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