В ОАЕ розбився вертоліт повітряної швидкої допомоги: загинули 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У суботу розбився вертоліт швидкої допомоги Абу-Дабі, в результаті чого загинули чотири людини. Про це пише УНН з посиланням на заяву поліції Абу-Дабі в Twitter.
Деталі
Поліція Абу-Дабі не повідомила детальних подробиць ні про місце, ні про причини катастрофи.
Поліція заявила, що серед загиблих було двоє пілотів, цивільний лікар і медсестра.
У відомстві не повідомили про мету польоту швидкої допомоги, який сьогодні виконував екіпаж, лише додали, що вони загинули "після того, як впали під час виконання службових обов'язків".
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