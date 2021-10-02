Двоє людей загинули в результаті зіткнення вертольота і літака в повітрі в штаті Арізона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Двоє людей загинули в результаті зіткнення вертольота і літака в повітрі над аеропортом в американському штаті Арізона. Про це повідомляє місцевий новинний портал Arizona's Family з посиланням на владу, передає УНН.
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Інцидент стався близько 7:30 за місцевим часом недалеко від муніципального аеропорту міста Чандлер, розташованого на південному сході Великого Фінікса.
Літак зміг приземлитися після зіткнення, але вертоліт розбився і загорівся. Двоє людей на його борту загинули, повідомляє Arizona's Family з посиланням на представників місцевої пожежної служби.
Влада з'ясовує причину події. Аеропорт Чандлер тимчасово призупинив роботу, автомобільний рух в районі НП також обмежено.