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Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе в штате Аризона

Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе в штате Аризона

Киев  •  УНН

 • 22941 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе над аэропортом в американском штате Аризона. Об этом сообщает местный новостной портал Arizona's Family со ссылкой на власти, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел около 7:30 по местному времени недалеко от муниципального аэропорта города Чандлер, расположенного на юго-востоке Большого Финикса.

Самолет смог приземлиться после столкновения, но вертолет разбился и загорелся. Два человека на борту погибли, сообщает Arizona's Family со ссылкой на представителей местной пожарной службы.

Власть выясняет причину происшествия. Аэропорт Чандлер временно приостановил работу, автомобильное движение в районе ЧП также ограничено.

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