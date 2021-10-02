Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе в штате Аризона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе над аэропортом в американском штате Аризона. Об этом сообщает местный новостной портал Arizona's Family со ссылкой на власти, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел около 7:30 по местному времени недалеко от муниципального аэропорта города Чандлер, расположенного на юго-востоке Большого Финикса.
Самолет смог приземлиться после столкновения, но вертолет разбился и загорелся. Два человека на борту погибли, сообщает Arizona's Family со ссылкой на представителей местной пожарной службы.
Власть выясняет причину происшествия. Аэропорт Чандлер временно приостановил работу, автомобильное движение в районе ЧП также ограничено.