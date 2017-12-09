В Германии пропал легкомоторный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Одномоторный спортивный самолет пропал в труднодоступной зоне в Германии, сообщает УНН со ссылкой на NDR.
В полиции опасаются, что самолет потерпел крушение.
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Отмечается, что выслать спасательные вертолеты сразу после пропажи судна было невозможно из-за плохих погодных условий.
Напомним, в округе Скохари штата Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с четырьмя люди на борту. Самолет загорелся после краха в лесистой местности вблизи села Эсперанс.