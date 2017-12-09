В Німеччині пропав легкомоторний літак
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Одномоторний спортивний літак пропав в важкодоступній зоні в Німеччині, повідомляє УНН з посиланням на NDR.
У поліції побоюються, що літак зазнав аварії.
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Зазначається, що вислати рятувальні вертольоти відразу після пропажі судна було неможливо через погані погодні умови.
Нагадаємо, в окрузі Скогарі штату Нью-Йорк зазнав аварії легкомоторний літак з чотирма люди на борту. Літак загорівся після краху в лісистій місцевості поблизу села Есперанс.