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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

Киев  •  УНН

24 апреля 2024, 05:40  •  2759 просмотра

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За минувшие сутки вражеские беспилотники и артиллерия нанесли удары по Николаевской области, повредив промышленную технику, гражданские транспортные средства, катер и несколько домов, но обошлось без жертв.

Николаевская область за прошедшие сутки подверглась ударам вражеских беспилотников и артиллерии, в результате чего в прибрежной части Николаевского района была повреждена автомобильная техника промышленного предприятия и катер, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 23 апреля, в 14:20 и 16:20 враг направил дроны-камикадзе типа FPV и "Ланцет" по прибрежной части Николаевского района. В результате чего повреждена автомобильная техника промышленного предприятия, гражданские автомобили и катер. Пострадавших нет

- написал Ким в Telegram.

Кроме того, по его словам, в селе Дмитровка Куцурубской громады в результате одного из ударов поврежден частный дом.

Также вчера, 23 апреля, в 15:54, 16:11, 21:20, 22:09 и сегодня ночью, 24 апреля, в 01:23 враг, по данным Кима, совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. А около 20:05, 20:36 и 22:45 23 апреля враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены пять частных домов. 

Ночью, 24 апреля, в 00:30 под вражескими артиллерийскими обстрелами снова находилась Куцурубская громада.

Во всех случаях, как отметил Ким, пострадавших нет.

В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА23 апреля 2024, 05:37 • 14893 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
telegramТелеграмма
nikolaevНиколаев
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