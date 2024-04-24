В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

Николаевская область за прошедшие сутки подверглась ударам вражеских беспилотников и артиллерии, в результате чего в прибрежной части Николаевского района была повреждена автомобильная техника промышленного предприятия и катер, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 23 апреля, в 14:20 и 16:20 враг направил дроны-камикадзе типа FPV и "Ланцет" по прибрежной части Николаевского района. В результате чего повреждена автомобильная техника промышленного предприятия, гражданские автомобили и катер. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Кроме того, по его словам, в селе Дмитровка Куцурубской громады в результате одного из ударов поврежден частный дом.

Также вчера, 23 апреля, в 15:54, 16:11, 21:20, 22:09 и сегодня ночью, 24 апреля, в 01:23 враг, по данным Кима, совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. А около 20:05, 20:36 и 22:45 23 апреля враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены пять частных домов.

Ночью, 24 апреля, в 00:30 под вражескими артиллерийскими обстрелами снова находилась Куцурубская громада.

Во всех случаях, как отметил Ким, пострадавших нет.

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