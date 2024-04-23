В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА

Возросло количество пострадавших в Одессе: 5 взрослых и 4 детей, 2 из которых нет и года

В Одессе вражеская атака со сбитым беспилотником вызвала разрушения в жилом районе, повредив магазины и другие объекты инфраструктуры, что привело к 9 жертвам, в том числе 4 детей.