В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khesa-shakhed-136Шахед-136
ochakovОчаковский район
Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  116502 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  117309 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  125070 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  115265 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155177 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223607 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  406363 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175411 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131699 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102570 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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18 апреля 2024, 06:06  •  411235 просмотра

В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА

Один человек пострадал во время вражеской атаки беспилотниками в Очакове, получает медицинскую помощь.

Война •   •  9696 просмотра
В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА

ВР собирается рассмотреть продление срока оформления права собственности на земельные паи

Верховная Рада планирует продлить срок регистрации невостребованных земельных участков с 2025 до 2028 года из-за продолжающейся войны и оккупации части территории Украины, что затрудняет для владельцев соблюдение текущих сроков.

Экономика •   •  12158 просмотра
ВР собирается рассмотреть продление срока оформления права собственности на земельные паи

Киевскую область враг пытался атаковать дронами, все уничтожены - ОВА

Вражеские БПЛА атаковали Киевскую область ночью, но все они были уничтожены силами противовоздушной обороны, не нанеся никакого вреда и не вызвав никаких жертв.

Война •   •  13638 просмотра
Киевскую область враг пытался атаковать дронами, все уничтожены - ОВА

Рада планирует определиться с покупкой военных облигаций за арестованную валюту

Верховная Рада планирует рассмотреть закон, который позволит Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), покупать военные облигации за арестованные валютные средства для поддержки обороноспособности Украины во время военного положения.

Война •   •  15068 просмотра
Рада планирует определиться с покупкой военных облигаций за арестованную валюту

Возросло количество пострадавших в Одессе: 5 взрослых и 4 детей, 2 из которых нет и года

В Одессе вражеская атака со сбитым беспилотником вызвала разрушения в жилом районе, повредив магазины и другие объекты инфраструктуры, что привело к 9 жертвам, в том числе 4 детей.

Война •   •  14467 просмотра
Возросло количество пострадавших в Одессе: 5 взрослых и 4 детей, 2 из которых нет и года

Английский язык может получить официальный статус языка международного общения в Украине: детали законопроекта

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о предоставлении английскому языку статуса языка международного общения в Украине, определение должностей, которые требуют знания английского языка, обязательное изучение английского языка в дошкольных учебных заведениях, а также содействие использованию английского языка в культурных сферах и на официальных веб-сайтах.

Общество •   •  16168 просмотра
Английский язык может получить официальный статус языка международного общения в Украине: детали законопроекта

Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 800 человек личного состава.

Война •   •  22378 просмотра
Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

На Николаевщине из-за ударов рф зафиксированы многочисленные повреждения, но нет пострадавших

За последние сутки в результате артиллерийских обстрелов в Николаевской области повреждены учебные заведения, жилые дома, сооружения, автомобили и коммерческая инфраструктура, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Война •   •  21441 просмотра
На Николаевщине из-за ударов рф зафиксированы многочисленные повреждения, но нет пострадавших

Угроза баллистического оружия из Крыма вызвала воздушную тревогу в Украине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с временно оккупированной территории Крыма в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Война •   •  20122 просмотра
Угроза баллистического оружия из Крыма вызвала воздушную тревогу в Украине

ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время атаки в ночь на 23 апреля 2024 года.

Война •   •  19965 просмотра
ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак