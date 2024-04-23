На Николаевщине из-за ударов рф зафиксированы многочисленные повреждения, но нет пострадавших

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За последние сутки в результате артиллерийских обстрелов в Николаевской области повреждены учебные заведения, жилые дома, сооружения, автомобили и коммерческая инфраструктура, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Угроза баллистического оружия из Крыма вызвала воздушную тревогу в Украине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с временно оккупированной территории Крыма в регионах, где объявлена воздушная тревога.
ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время атаки в ночь на 23 апреля 2024 года.
За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 100 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 86 боевых столкновений, при этом рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиаударов и около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
Крупные иностранные компании продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину
Несмотря на санкции, многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в рф, предоставляя ресурсы, которые могут помочь кремлю в военных действиях против Украины.
ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей
ЕС угрожает запретить платную функцию TikTok Lite из-за беспокойства относительно ее потенциального негативного влияния на психическое здоровье и безопасность детей.
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога
Во Всемирный день книги и авторского права ЮНЕСКО отмечает важность защиты литературных произведений и прав авторов. Первые законы об авторском праве появились еще в 18 веке.
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет
Все вражеские беспилотники, запущенные в сторону Киева с территории России, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений в столице пока не зафиксировано.
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя и призывает Сенат прислать ему пакет законов о национальной безопасности для скорейшего подписания.
КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку
Северная Корея провела ядерные учения с применением реактивных систем залпового огня и системы управления ядерным оружием, чтобы продемонстрировать готовность своих ядерных сил к быстрой контратаке.