На Николаевщине из-за ударов рф зафиксированы многочисленные повреждения, но нет пострадавших

За сутки на Николаевщине в результате артиллерийских обстрелов были повреждены образовательные учреждения, жилые дома, здания и автомобили. Также из-за сбитого БпЛА повреждена торговая инфраструктура. К счастью, без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 22 апреля в 07:05 враг нанес артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине Николаевской области. В результате чего в селе Солончаки повреждены два образовательных учреждения. К счастью, без пострадавших.

Также вчера в 12:13, 14:22 обстрелам подверглась акватория, а в 16:51 город Очаков Очаковской громады. Следствием стали повреждены жилые дома, транспортные средства и линия электропередач.

По данным местных властных органов, сейчас электроснабжение восстановлено. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, ночью 23 апреля, во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломками сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" повреждена торговая инфраструктура. Вследствие этого произошло возгорание торгового павильона, однако оперативно пожарными было прекращено распространение огня.

Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв