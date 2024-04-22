Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Контролируемый подрыв осуществила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на территории Шевченковской громады Николаевского района, с возможностью повторного подрыва, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Его сообщение появилось после информации о слышимом взрыве в Николаеве.

Да, был контролируемый подрыв ГСЧС в Шевченковской ТГ (в Николаевском районе Николаевской области - ред.). Возможно, будет повторный - написал Ким в Telegram.

О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр