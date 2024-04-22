О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по состоянию на 13:10 не было подтвержденной информации о взрывах в городе, несмотря на то, что горожане сообщали, что слышали взрывы, и никаких звонков в экстренные службы не поступало, пишет УНН.



Получаю информацию от горожан, что они слышали взрывы. Информирую, что по состоянию на 13:10 подтвержденную информацию о взрывах на территории города мы не получали. - написал Сенкевич в Telegram.

По его словам, в подразделения ГСЧС вызовов не поступало.

В Николаеве сообщили о слышимом взрыве