В Николаевской области в ДТП погибли полицейский и мужчина в статусе "СЗЧ", которого везли на судебное заседание

В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля и грузовика. В результате аварии погибли полицейский и мужчина в статусе "СЗЧ", которого доставляли на судебное заседание. Еще двое правоохранителей получили травмы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Херсонской области, передает УНН.

По имеющимся данным, авария произошла сегодня около 5 часов утра в Ольгополе Вознесенского района. Правоохранители установили, что автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком, который стоял без движения в пределах проезжей части.

В результате происшествия 44-летний херсонский полицейский погиб. Его коллеги в возрасте 48 и 20 лет получили травмы различной степени тяжести. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 49-летний мужчина в статусе "СЗЧ", которого правоохранители по решению суда доставляли на заседание