В Николаевской области в ДТП погибли полицейский и мужчина в статусе "СЗЧ", которого везли на судебное заседание
Киев • УНН
В Николаевской области служебный автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком. Погибли полицейский и мужчина в статусе СЗЧ, которого везли на суд.
В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля и грузовика. В результате аварии погибли полицейский и мужчина в статусе "СЗЧ", которого доставляли на судебное заседание. Еще двое правоохранителей получили травмы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Херсонской области, передает УНН.
Детали
По имеющимся данным, авария произошла сегодня около 5 часов утра в Ольгополе Вознесенского района. Правоохранители установили, что автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком, который стоял без движения в пределах проезжей части.
В результате происшествия 44-летний херсонский полицейский погиб. Его коллеги в возрасте 48 и 20 лет получили травмы различной степени тяжести. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 49-летний мужчина в статусе "СЗЧ", которого правоохранители по решению суда доставляли на заседание
Сейчас правоохранители расследуют детали происшествия.
Напомним
В Киеве 21-летний водитель BMW без удостоверения совершил ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 51-летняя женщина. Ему объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения.