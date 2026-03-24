В Николаеве младенца оставили в "окне жизни"
Киев • УНН
В Николаевской городской детской больнице №2 анонимно оставили новорожденного ребенка. Сейчас малыш находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.
В Николаеве оставили младенца в "окне жизни". Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, ребенок в безопасности, передает УНН.
В городской детской больнице №2 в "окошке жизни" оставили ребенка. Такие истории всегда непростые, но главное, что малыш сейчас в безопасности. В критический момент было принято решение, которое дало ребенку шанс — он сразу получил помощь и заботу медиков
По его словам, в Николаеве работают пять таких мест при медицинских учреждениях. В "окне жизни" можно анонимно оставить новорожденного, и о нем сразу позаботятся медики.
Адреса:
• ул. Экипажная, 5
• ул. Строителей, 8
• ул. Киевская, 3
• ул. Рюмина, 5
• просп. Богоявленский, 336
Это непростая история. Но это история о спасенной жизни
