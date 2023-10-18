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В Киеве в "окне жизни" вместе с запиской оставили 10-дневного младенца

Киев • УНН

 • 537855 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В "окне жизни" при Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины оставили 10-дневного младенца вместе с запиской. Мальчик оказался доношенным и здоровым. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает УНН.

В Киеве в "окне жизни" вместе с запиской оставили 10-дневного младенца

Детали

В материале отмечается, что ребенку, которого оставили в "окне жизни" всего десять дней, и медики, которые спасли младенца назвали мальчика Назаром.

Врачи сообщили, что маленького Назара несколько дней назад оставили родные мальчика – ребенок был одет и закутан в одеяло. Рядом была записка с вероятно датой рождения. Отмечают, что мальчик доношенный и здоровый.

«К сожалению, такой случай не единственный. С начала года это уже второй случай и восьмой за все время существования "окна жизни" при Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины», — говорится в сюжете.

Дополнение

Сейчас, рядом с Назарчиком в соседнем боксе - еще один брошенный малыш. От него мать отказалась сразу после родов.

По словам журналистов, "окно жизни" врачи называют наиболее гуманным выходом для тех женщин, которые не могут оставить ребенка, но хотят сохранить ему жизнь.

Сообщается, что на днях Назара перевезут в другую больницу, а затем - в "Дом ребенка". Далее же, надеются медики, у их подопечного, как и у всех малышей с похожей судьбой - появится семья.

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