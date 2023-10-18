У Києві у "вікні життя" разом з запискою залишили 10-денне немовля

Деталі

У матеріалі зазначається, що дитині, яку залишили у "вікні життя" всього десять днів, і медики, які врятували немовля назвали хлопчика Назаром.

Лікарі повідомили, що маленького Назара кілька днів тому залишили рідні хлопчика – дитина була вдягнена та закутана у ковдру. Поруч була записка з ймовірно датою народження. Зазначають, що хлопчик доношений і здоровий.

«На жаль, такий випадок не єдиний. Від початку року це вже другий випадок й восьмий за весь час існування "вікна життя" при Київському міському центрі репродуктивної і перинатальної медицини», — йдеться у сюжеті.

Доповнення

Зараз, поруч із Назарчиком у сусідньому боксі - ще один покинутий малюк. Від нього мати відмовилася одразу після пологів.

За словами журналістів, "вікно життя" лікарі називають найбільш гуманним виходом для тих жінок, які не можуть залишити дитину, але хочуть зберегти їй життя.

Повідомляється, що днями Назара перевезуть до іншої лікарні, а потім - у "Будинок дитини". Далі ж, сподіваються медики, у їхнього підопічного, як і в усіх малюків зі схожою долею - з'явиться родина.

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