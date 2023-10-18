У Києві у "вікні життя" разом з запискою залишили 10-денне немовля

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5790 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 21573 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 93425 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166279 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 170303 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135545 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136734 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87372 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94023 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99617 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13957 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10923 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14931 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 14169 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10513 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 170303 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231617 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380053 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316831 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 424382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12383 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17658 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34220 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30782 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135545 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Києві у "вікні життя" разом з запискою залишили 10-денне немовля

Київ • УНН

 • 537855 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У "вікні життя" при Київському міському центрі репродуктивної і перинатальної медицини залишили 10-денне немовля разом з запискою. Хлопчик виявився доношеним і здоровим. Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає УНН.

У Києві у "вікні життя" разом з запискою залишили 10-денне немовля

Деталі

У матеріалі зазначається, що дитині, яку залишили у "вікні життя" всього десять днів, і медики, які врятували немовля назвали хлопчика Назаром.

Лікарі повідомили, що маленького Назара кілька днів тому залишили рідні хлопчика – дитина була вдягнена та закутана у ковдру. Поруч була записка з ймовірно датою народження. Зазначають, що хлопчик доношений і здоровий.

«На жаль, такий випадок не єдиний. Від початку року це вже другий випадок й восьмий за весь час існування "вікна життя" при Київському міському центрі репродуктивної і перинатальної медицини», — йдеться у сюжеті.

Доповнення

Зараз, поруч із Назарчиком у сусідньому боксі - ще один покинутий малюк. Від нього мати відмовилася одразу після пологів.

За словами журналістів, "вікно життя" лікарі називають найбільш гуманним виходом для тих жінок, які не можуть залишити дитину, але хочуть зберегти їй життя.

Повідомляється, що днями Назара перевезуть до іншої лікарні, а потім - у "Будинок дитини". Далі ж, сподіваються медики, у їхнього підопічного, як і в усіх малюків зі схожою долею - з'явиться родина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа про торгівлю новонародженими: організатора відправили під арешт без застави

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32