У Миколаєві немовля залишили у "вікні життя"

У Миколаєві залишили немовля у "вікні життя". Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, дитина у безпеці, передає УНН.

У міській дитячій лікарні №2 у "віконці життя" залишили дитину. Такі історії завжди непрості, але головне, що маля зараз у безпеці. У критичний момент було прийнято рішення, яке дало дитині шанс — вона одразу отримала допомогу і турботу медиків