Ексклюзив
24 березня, 18:45 • 20875 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 27226 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 22517 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 26633 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 32752 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 26405 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
24 березня, 14:12 • 27418 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 47535 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 44388 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 20084 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
У Миколаєві немовля залишили у "вікні життя"

Київ • УНН

 • 4078 перегляди

У Миколаївській міській дитячій лікарні №2 анонімно залишили новонароджену дитину. Зараз маля перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.

У Миколаєві залишили немовля у "вікні життя". Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, дитина у безпеці, передає УНН.

У міській дитячій лікарні №2 у "віконці життя" залишили дитину. Такі історії завжди непрості, але головне, що маля зараз у безпеці. У критичний момент було прийнято рішення, яке дало дитині шанс — вона одразу отримала допомогу і турботу медиків 

- повідомив Синкевич.

За його словами, у Миколаєві працюють п’ять таких місць при медичних закладах. У "вікні життя" можна анонімно залишити новонародженого, і про нього одразу подбають медики.

Адреси:

 • вул. Екіпажна, 5

• вул. Будівельників, 8

• вул. Київська, 3

• вул. Рюміна, 5

• просп. Богоявленський, 336

Це непроста історія. Але це історія про врятоване життя 

- резюмував міський голова Миколаєва.

У Києві у "вікні життя" разом з запискою залишили 10-денне немовля18.10.23, 22:30 • 537882 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'я
Миколаїв