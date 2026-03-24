У Миколаєві немовля залишили у "вікні життя"
Київ • УНН
У Миколаївській міській дитячій лікарні №2 анонімно залишили новонароджену дитину. Зараз маля перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.
У Миколаєві залишили немовля у "вікні життя". Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, дитина у безпеці, передає УНН.
У міській дитячій лікарні №2 у "віконці життя" залишили дитину. Такі історії завжди непрості, але головне, що маля зараз у безпеці. У критичний момент було прийнято рішення, яке дало дитині шанс — вона одразу отримала допомогу і турботу медиків
За його словами, у Миколаєві працюють п’ять таких місць при медичних закладах. У "вікні життя" можна анонімно залишити новонародженого, і про нього одразу подбають медики.
Адреси:
• вул. Екіпажна, 5
• вул. Будівельників, 8
• вул. Київська, 3
• вул. Рюміна, 5
• просп. Богоявленський, 336
Це непроста історія. Але це історія про врятоване життя
