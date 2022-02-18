В Нидерландах шквальный ветер убил трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Шторм "Юнис" пронесся по Нидерландам в пятницу днем, убив трех человек, что пострадали от падающих деревьев в районе Амстердама. Об этом УНН пишет со ссылкой на Dutch News.
Детали
Один человек был доставлен в больницу с серьезными травмами после того, как на юге города на него упало дерево. Позже в пожарной части сообщили, что человек умер.
Второй инцидент со смертельным исходом произошел в Димене, когда на автомобиль упало дерево, в результате чего погиб пассажир.
В третьем случае велосипедист был сбит деревом.
В других местах ветер повредил дома и повалил деревья.
В Гааге ураган снес часть крыши стадиона ADO Den Haag на окраине города.
На некоторое время было закрыто несколько дорог.
Междугородние и международные поезда было отменено с 14:00, общественный транспорт в Роттердаме и Гааге остановился, а KLM отменила 167 рейсов из аэропорта Схипхол в рамках подготовки к шторму.
Метеобюро выпустило предупреждение о погоде "красного" уровня для прибрежных провинций и Флеволанда и "желтого" уровня для всех, кроме Лимбурга.
Синоптики прогнозируют, что буря утихнет ближе к вечеру.
"Юнис" стал четвертым штормом в этом году и пятым этой зимой для Нидерландов.
Op de Aalsmeerweg ging vanmiddag nog een boom omhttps://t.Co/hJFyvs7pv6pic.twitter.com/MoscFhfiVk— AT5 (@AT5)February 18, 2022