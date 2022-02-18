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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Нідерландах шквальний вітер вбив трьох людей

В Нідерландах шквальний вітер вбив трьох людей

Київ • УНН

 • 33951 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Шторм "Юніс" пронісся Нідерландами в п'ятницю вдень, вбивши трьох людей, які постраждали від падаючих дерев у районі Амстердама. Про це УНН пише з посиланням на Dutch News.

Деталі

Одну людину було доставлено до лікарні з серйозними травмами після того, як на півдні міста на неї впало дерево. Пізніше у пожежній частині повідомили, що людина померла.

Другий інцидент зі смертельним наслідком стався у Дімені, коли на автомобіль впало дерево, внаслідок чого загинув пасажир.
У третьому випадку велосипедист був збитий деревом.

В інших місцях вітер пошкодив будинки та повалив дерева.

У Гаазі ураган зніс частину даху стадіону ADO Den Haag на околиці міста.

На деякий час було закрито кілька доріг.

Міжміські та міжнародні поїзди було скасовано з 14:00, громадський транспорт у Роттердамі та Гаазі зупинився, а KLM скасувала 167 рейсів з аеропорту Схіпхол у рамках підготовки до шторму.

Метеобюро випустило попередження про погоду "червоного" рівня для прибережних провінцій та Флеволанда та "жовтого" рівня для всіх, крім Лімбурга.

Синоптики прогнозують, що буря вщухне ближче до вечора.

"Юніс" став четвертим штормом у цьому році та п'ятим цієї зими для Нідерландів.

Op de Aalsmeerweg ging vanmiddag nog een boom omhttps://t.co/hJFyvs7pv6 pic.twitter.com/MoscFhfiVk

— AT5 (@AT5) February 18, 2022

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