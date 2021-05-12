В Нидерландах разработали уникального робота, который пакует 240 авокадо в минуту

Детали

По словам крупного европейского поставщика авокадо, эта инновация, которая называется Speedpacker, упаковывает авокадо эргономично и эффективно, не уступая качеству.

Speedpacker имеет три потока подачи и способен перерабатывать 240 авокадо в минуту. Технология камеры определяет где находится авокадо, таким образом захваты точно знают, как подобрать авокадо и поместить их в коробки.

Процесс разработки работа занял около двух лет и включал большие испытания.

“Speedpacker — это результат уникального сотрудничества. Нам удалось автоматически упаковать авокадо, которые ранее были упакованы вручную”, — сказал Виллиброрд Вертман, генеральный директор Nature’s Pride.

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