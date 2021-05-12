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В Нідерландах розробили унікального робота, що пакує 240 авокадо за хвилину

Київ • УНН

 • 25610 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Нідерландська компанія Nature's Pride заявляє, що встановила першого в світі робота з упаковки авокадо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fresh Fruit Portal.

В Нідерландах розробили унікального робота, що пакує 240 авокадо за хвилину

Деталі

За словами великого європейського постачальника авокадо, ця інновація, яка називається Speedpacker, упаковує авокадо ергономічно та ефективно, не поступаючись якості.

Speedpacker має три потоки подачі і здатний переробляти 240 авокадо на хвилину. Технологія камери визначає де знаходиться авокадо, таким чином захоплювачі точно знають, як підібрати авокадо і помістити їх у коробки.

Процес розробки робота зайняв близько двох років і включав великі випробування.

“Speedpacker — це результат унікальної співпраці. Нам вдалося автоматично упакувати авокадо, які раніше були упаковані вручну”, — сказав Вілліброрд Вертман, генеральний директор Nature’s Pride.

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