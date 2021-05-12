В Нідерландах розробили унікального робота, що пакує 240 авокадо за хвилину

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За словами великого європейського постачальника авокадо, ця інновація, яка називається Speedpacker, упаковує авокадо ергономічно та ефективно, не поступаючись якості.

Speedpacker має три потоки подачі і здатний переробляти 240 авокадо на хвилину. Технологія камери визначає де знаходиться авокадо, таким чином захоплювачі точно знають, як підібрати авокадо і помістити їх у коробки.

Процес розробки робота зайняв близько двох років і включав великі випробування.

“Speedpacker — це результат унікальної співпраці. Нам вдалося автоматично упакувати авокадо, які раніше були упаковані вручну”, — сказав Вілліброрд Вертман, генеральний директор Nature’s Pride.

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