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В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

Киев  •  УНН

 • 11713 просмотра

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В нидерландском городе Флиссинген тюлень проник в пляжный номер отеля, когда гостья вышла на прогулку. Зоозащитники, прибывшие на место, обнаружили спящего тюленя и перевезли его в безопасное место.

Гости отеля, расположенного на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия, обнаружили в номере спящего тюленя. Об этом сообщает NL Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что женщина, которая остановилась в отеле в Влиссингене, сняла так называемый пляжный номер - отдельную комнату с выходом на пляж, и вечером во вторник вышла на прогулку со своей собакой.

Когда она вернулась, то обнаружила в номере неожиданного посетителя, после чего пошла в соседний ресторан и вызвала зоозащитников.

Зоозащитный фонд Зеландской Фландрии, прибывший по вызову, был удивлен, когда услышал, что в гостиничном номере обнаружили тюленя.

Это было странное зрелище: гости, стоявшие снаружи, немного нервничали, а внутри спал совершенно расслабленный тюлень,

- говорят зоозащитники.
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Как объясняют зоозащитники, серые тюлени могут спать в самых неожиданных местах - даже посреди дороги.

Тюленя, который после пробуждения стал довольно сердитым, забрали из номера в специальном контейнере и отпустили его в безопасное и тихое место.

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя26.09.24, 18:14 • 115978 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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