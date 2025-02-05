В Нідерландах гості готелю знайшли в номері сплячого тюленя
Київ • УНН
У нідерландському місті Фліссінген тюлень проник у пляжний номер готелю, коли гостя вийшла на прогулянку. Зоозахисники, які прибули на місце, виявили сплячого тюленя і перевезли його у безпечне місце.
Гості готелю, розташованого на березі моря у місті Фліссінген у нідерландській провінції Зеландія, виявили в номері сплячого тюленя. Про це повідомляє NL Times, пише УНН.
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Зазначається, що жінка, яка зупинилась у готелі у Вліссінгені, зняла так званий пляжний номер – окрему кімнату з виходом на пляж, і ввечері у вівторок вийшла на прогулянку зі своїм собакою.
Коли вона повернулася, то виявила в номері несподіваного відвідувача, після чого пішла до сусіднього ресторану і викликала зоозахисників.
Зоозахисний фонд Зеландської Фландрії, який прибув за викликом, був здивований, коли почув, що в готельному номері виявили тюленя.
Це було дивне видовище: гості, що стояли зовні, трохи нервували, а всередині спав абсолютно розслаблений тюлень,
Як пояснюють зоозахисники, сірі тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях – навіть посеред дороги.
Тюленя, який після пробудження став досить сердитим, забрали з номеру у спеціальному контейнері та відпустили його в безпечне й тихе місце.
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