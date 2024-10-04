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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нежине в ДТП погибли двое подростков на мотоцикле

В Нежине в ДТП погибли двое подростков на мотоцикле

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 07:59  •  1354 просмотра

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15-летний водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем на перекрестке в Нежине. В результате аварии погибли водитель мотоцикла и его 17-летняя пассажирка, полиция расследует дело по статье о нарушении ПДД.

В Нежине в Черниговской области 15-летний водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем на перекрестке, в результате аварии погибли водитель мотоцикла и его 17-летняя пассажирка, полиция расследует дело, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

Детали

Вчера около 21 часа в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Синяковской и Независимости в Нежине.

"Полицейские установили, что 15-летний водитель мотоцикла "Лифан", двигаясь по улице Синяковской, не предоставил преимущества в движении при выезде на главную дорогу ул. Независимости и допустил столкновение с автомобилем "Рено Трафик" под управлением 27-летнего нежинца. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Назначен ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства ДТП. Известно, что водитель автомобиля был трезв.

Следователь полиции расследует обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть нескольких лиц).

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий4 октября 2024, 06:28 • 6893 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
chernigovЧернигов